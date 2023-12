Torna a commentare il GF e, chissà, magari anche a pensare ad un ritorno nella Casa. Alex Belli si schiera e fa il tifo…

Volto ormai abituale del piccolo schermo e di diversi programmi di successo tra cui proprio il Grande Fratello, Alex Belli è tornato a commentare il reality di Canale 5 facendo apertamente i complimenti per una concorrente per la quale sembra proprio fare il tifo. L’ex gieffino potrebbe anche pensare, secondo alcuni, a partecipare di nuovo al programma…

Alex Belli, il GF e il tifo per una concorrente

Questa edizione del GF ha sicuramente uno spettatore speciale. Alex Belli, infatti, è tornato a commentare le dinamiche del reality di cui è stato protagonista in passato e ha palesemente fatto notare la sua vicinanza ad una concorrente. Di chi si tratta? Di Beatrice Luzzi.

L’attore, infatti, ha scritto su X: “Posso affermare, che a parer mio Beatrice, sia veramente la più rilevante di questa edizione, la sua personalità, il suo essere sempre lucida con una dialettica oserei dire ‘erotica’. Quindi forza Bea”.

Ma non solo. La Luzzi è stata anche presa di mira a Varrese che ha ricevuto dei commenti decisamente forti proprio da Belli: “È troppo da codardi prendersela con Beatrice con questi toni, completamente fuori Luogo! Ci vorrebbe un bel uomo Alfa per farlo tornare con i piedi per terra! Fly down man!”.

Le frasi dell’attore in difesa di Beatrice hanno anche fatto pensare ad un interessamento dell’uomo nel tornare, magari, come concorrente nella Casa. Infatti, come sottolineato da Biccy, a Belli era già stato proposto di andare al GFVip 7. All’epoca, però, aveva rifiutato perché non convinto dal cast.

“C’è stato un cast che aveva comunque palesemente dei problemi, dal caso Bellavia eccetera. Tutta una serie di cose che hanno appesantito un po’ il programma. Poi dopo è stato refreshato, come si dice in gergo tecnico. È stato rifatto completamente il cast, però per usare un mio eufemismo non è il mio game”, le sue parole all’epoca.

Di seguito anche uno dei post su X scritti dall’attore a proposito di Beatrice:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG