Delia Duran vuole troncare con Belli: la risposta dell’attore

Nelle ultime ore al GF Vip 6 Delia Duran è sprofondata nello sconforto dopo che alcuni fan hanno inviato un messaggio aereo a Alex Belli e Soleil Sorge. L’attore ha deciso di replicare contro sua moglie e non è escluso che faccia ritorno al GF Vip per tentare di riconquistarla.

Alex Belli e Delia Duran: l’aereo

L’aereo inviato dai fan a Soleil Sorge e Alex Belli ha gettato Delia Duran nel più profondo sconforto e per questo la modella ha affermato di essere intenzionata a troncare la relazione con suo marito (che nella casa del GF Vip ha instaurato un rapporto speciale con l’influencer italoamericana). A Casa Chi l’attore ha rotto il silenzio sulla questione e si è sfogato affermando: “Delia si è basata su un c***o di aereo mandato dai fan per decidere di interrompere una storia d’amore di tre anni. Perciò sono io che le dico: “Delia, riconnettiti anche te ma con il cervello”. Io la invito a fermarsi perché tutto quello che le entra come informazioni è parziale. La invito ad entrare dentro di se e capire se realmente quello che vuole fare è questo. Non può basarsi su un aereo dei fan. La risoluzione di questa storia non è lasciarsi e mandare a quel paese tutto quel bello che abbiamo costruito in questi anni. Non è questo. Andrei dentro la casa a riprendermela, ci andrei adesso. Spaccherei la porta per rientrare e spero che mi sia data la possibilità di farlo”.

Belli tenterà di nuovo di riconquistare sua moglie entrando nella casa del GF Vip? Staremo a vedere.