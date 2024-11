Scelta particolare dell’ex Ciociara, Alessia Macari. L’ex anche del GF e di Avanti un Altro aperto un profilo OnlyFans.

In tanti la ricordano con piacere e anche per questo la sua recente decisione sta facendo discutere. L’ex Ciociara di ‘Avanti Un Altro’, nonché ex concorrente del Grande Fratello, Alessia Macari, ha deciso di aprire un proprio profilo su OnlyFans, la piattaforma per adulti, con l’intento di scoprire se sia vero che dal social si ottengano profitti elevatissimi.

Alessia Macari apre profilo OnlyFans

A raccontare la decisione presa in merito all’apertura di un profilo su OnlyFans è stata la stessa Alessia Macari parlando con l’esperto di gossip e conduttore radiofonico Gabriele Parpiglia nel corso di una trasmissione di Studio 100.

L’ex Ciociara, rimasta nel cuore degli italiani, ha confermato tutto dando anche una valida motivazione alla sua scelta.

Rispondendo a Parpiglia sulla scelta di aprire il profilo nel social per adulti, la Macari ha risposto affermativamente: “Si, l’ho aperto perché qua dicono che diventano miliardari così, quindi voglio vedere se è vero”.

La scelta sulle foto

Parpiglia, però, ha voluto indagare ulteriormente sulla sua scelta facendole notare che ha scritto OF piedi. “Sì, tutti mi chiedono sempre di sti piedi. Ho visto gente, un sacco di siti, che tagliano le mie foto ma solo per i piedi. Fanno zoom sui piedi. E io ho detto: ‘fammi fare una cosa intelligente, tutti gli altri ci guadagnano sui miei piedi, fammi aprire un profilo OnlyFans e fammi vedere se veramente si guadagna’”.

La Macari ha aggiunto ulteriormente: “Mi dicono che ero candidata a Miss Piedini d’oro che mi sa che vince sempre Caterina Balivo […]”. A questo punto attendiamo di sapere come stia andando questo nuovo business della donna e se veramente basteranno poche foto di piedi per diventare “miliardari” come le hanno detto.

