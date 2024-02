L’ex marito di Alessia Fabiani è stato assolto dopo la denuncia a suo carico per maltrattamenti. Lo sfogo della donna.

In tanti la ricordano in televisione come ‘Letterina’ di ‘Passaparola’. E, secondo lei, proprio il suo passato ha influito sulla recente assoluzione dell’ex marito dalla denuncia per maltrattamenti a suo carico. Stiamo parlando di Alessia Fabiani che al Corriere della Sera ha sfogato tutta la sua rabbia per quanto vissuto in queste ore.

Alessia Fabiani, il caso di maltrattamenti

Alessia Fabiani non ci sta e in un’intervista al Corriere sfoga tutta la sua rabbia dopo l’assoluzione del suo ex marito, Fabrizio Cherubini che lei stessa aveva denunciato per lesioni e maltrattamenti.

La donna ha spiegato: “Quando ho saputo che il mio ex non è stato condannato, per me è stata una doccia gelata, non me lo aspettavo, è andato tutto al contrario. C’erano le foto, i certificati, i referti, la prognosi di 20 giorni, non è bastato. Non si vedevano i lividi nel filmato? E certo, c’era un evento, mi hanno truccata. Mi sento beffata, sono disperata, io ho detto solo la verità”.

La donna è convinta che il suo passato in tv nel ruolo di ‘Letterina’ di ‘Passaparola’ abbia influito nella decisione tanto che adesso sarebbe indagata per falsa testimonianza: “Non ho ricevuto nessun avviso, al momento non c’è nulla. Penso che contro di me ci sia stato un pregiudizio perché sono una donna di spettacolo. Per una soubrette la compassione non vale? L’imputato era lui, ora sono diventata io”.

Le conseguenze sul lavoro

Sempre nel corso dell’intervista, la Fabiani ha spiegato che dopo aver lasciato la tv, questa vicenda con l’ex marito e padre dei suoi due figli le abbia rovinato la carriera: “Ormai da otto anni lavoro soltanto in teatro, adesso quell’uomo ha sporcato la mia immagine, ha distrutto anche quello che avevo costruito con tanta fatica”.

Una situazione che potrebbe continuare a far parlare. Speriamo, questa volta, con un esito che possa mettere la parola fine a tutta la vicenda.

Di seguito anche un recente post su Instagram della donna:

