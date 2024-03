Alessandro Gassman si sfoga contro la misura del Governo di stralciare le cartelle esattoriali: “Chi non paga è un parassita”.

Alessandro Gassman è sempre interessato a temi di attualità e alla situazione della politica italiana, ma non ha proprio digerito la decisione del Governo di stralciare le cartelle esattoriali. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2025, le cartelle esattoriali dell’Agenzia delle Entrate-riscossione non riscosse entro cinque anni verranno automaticamente discaricate.

Una decisione prevista dalla “Pace Fiscale” realizzata dal Governo, ma che ha fatto infuriare l’attore. Infatti, con un post su X (ex Twitter), Gassman ha attaccato il Governo e le decisioni prese.

Alessandro Gassman: il post X contro il Governo

Con un post su X, Alessandro Gassman ha voluto dire la sua sul disegno di legge proposto dal Governo Meloni.

“Qual è il vantaggio che un cittadino che paga regolarmente tutte le tasse trarrà dallo stralcio delle cartelle erariali di chi invece non le ha pagate e per cinque anni è riuscito a farla franca? Grazie.” scrive l’attore.

L’attore, inoltre, continua scrivendo: “Ps Io continuerò a pagare tutto nella convinzione di contribuire al buon funzionamento della cosa pubblica e continuerò a considerare chi non paga le tasse un disonesto ed un parassita che vive sulle spalle dei cittadini corretti“.

Alessandro Gassman commenta la decisione del Governo

L’attore in più di un’occasione si è dichiarato in contrasto con il Governo per le decisioni prese, e anche stavolta ha voluto esternare il suo pensiero.

Nel post molti utenti hanno commentato lo sfogo di Gassman, dando vita ad un acceso dibattito. Infatti, sotto al post si leggono commenti di sostegno alla posizione critica dell’attore, ma anche messaggi contrari alla sua opinione. C’è chi, ad esempio, pensa ai cittadini che pagano regolarmente le tasse e chi, invece, si schiera a favore delle imprese che sono sommerse dalle imposte da versare nelle casse dello Stato.

