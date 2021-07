Alessandra Navarra: chi è, età, Instagram della fidanzata di Matteo Pessina

Alessandra Navarra è la fidanzata di Matteo Pessina, centrocampista dell’Atalanta nonché della Nazionale Italiana di calcio. I due fanno coppia dal 2015. Di lei, oltre la sua età (25 anni) si sa poco e nulla. Tra le scarne informazioni, Alessandra sembra avere una grande passione per i viaggi. Alessandra Navarra ha un profilo Instagram al momento privato.

Pessina è tra i più giovani giocatori della Nazionale guidata da Roberto Mancini. Nel suo percorso agli Europei di Calcio ha segnato nella partita contro il Galles e agli ottavi di finale nella partita contro l’Austria.

Muove i primi passi nelle categorie giovanili della dominante Monza dal 2002 al 2007 e del Monza dal 2007 al 2014. Sale di livello nel club principale per la stagione 2014/2015. Dopo di che il grande passo verso il Milan dove approda nel 2015. Tra le altre squadre in cui ha giocato: il Lecce, il Como, lo Spezia, il Verona e l’attuale Atalanta.

Entra nella Nazionale Under 19 nella stagione 2015-16, avanza nella Under 20 nel 2016-17 e nell’Under 21 nella stagione successiva. Dal 2020 Matteo fa parte della Nazionale in questo momento impegnata nella competizione Europea.

Ha esordito in Nazionale l’11 novembre 2020. Le sue prime reti con la maglia dell’Italia risalgono al 28 maggio scorso, quando ha messo in rete due goal nella partita amichevole vinta per 7-0 contro il San Marino. Matteo Pessina inizialmente non sarebbe dovuto entrare nella rosa dei 26 convocati per l’Europeo, i piani sono cambiati nel momento in cui si venne a sapere dell’infortunio di Stefano Sensi.