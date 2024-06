Il famoso ex atleta della scherma nonché volto tv, Aldo Montano, ha raccontato di essersi sottoposto ad un importante intervento.

Anni di dolore e problematiche. Ecco perché, alla fine, Aldo Montano ha deciso di operarsi all’anca. L’ex campione della scherma ha comunicato via social di essersi sottoposto ad un delicato intervento per risolvere i suoi guai fisici che lo tormentavano da tempo. Attraverso una serie di foto e alcune frasi, il noto volto anche della tv ha fatto sapere quali siano, ora, le sue condizioni di salute.

Aldo Montano operato: il racconto

Attraverso un post su Instagram, Montano ha fatto sapere a tutti i suoi sostenitori e seguaci social di essersi finalmente sottoposto al delicato intervento all’anca che, da tempo, lo attendeva. L’ex campione della scherma ha pubblicato alcune foto direttamente dall’ospedale e dal letto in cui si trova in compagnia dei suoi affetti più cari, compresa Olga Plachina, sua moglie. “Grazie famiglia sempre vicino quando c’è bisogno. L’Operazione è andata bene grazie a tutti voi per i tanti messaggi. Dopo 5 anni non facili da oggi ho una protesi all’anca a Zero Chilometri. Lo sport fa bene ma non esagerate … un grazie speciale al Dott Cheli al Prof Porcellini a tutto lo staff dell’ ortopedia del nuovo ospedale di Sassuolo”, ha scritto Aldo.

Il motivo dell’operazione

Sebbene nell’ultimo messaggio Montano non abbia specificato le ragioni dell’intervento, in passato l’ex atleta aveva spiegato in una serie di interviste: “Da due anni soffro di una necrosi ad un’anca“, aveva detto nel 2022. “Un po’ per DNA, un po’ per l’esposizione così lunga durante la mia carriera e sono in procinto di fare questa operazione che è semplice però è comunque un’operazione invasiva”. Adesso, quindi, l’operazione che sembra essere andata bene e che si spera possa mettere fine al dolore e alle problematiche dell’uomo.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG