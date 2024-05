Il racconto di Alba Parietti che ha ammesso di essere svenuta due volte a seguito di una brutale aggressione subita insieme al suo cane.

Sono stati giorni difficili per Alba Parietti che ha rivelato di aver subito una aggressione terribile mentre si trovava con il suo amico a quattro zampe, Venghi. La showgirl, infatti, sui social, ha denunciato di esser stata vittima di uno spiacevole episodio che ha visto il cagnolino essere attaccato da parte di un altro cane. La stessa padrona dell’animale ha subito in prima persona le conseguenze dell’episodio.

Alba Parietti e l’aggressione al cagnolino

Già nei giorni scorsi, la Parietti aveva condiviso alcune stories Instagram mostrando il suo cane, Venghi, in clinica per un intervento. Ora, ecco la spiegazione sull’accaduto: l’amico a quattro zampe è stato attaccato da un altro cane riportando diverse ferite. Anche la padrona ha subito, a modo suo, le conseguenze dell’accaduto.

“Ecco il Venghi oggi. Davvero a tutti i proprietari di cani di averne grandissima cura e di fare tantissima attenzione. Ne parlo solo oggi ma la scena che ho visto quando l’altro cane ha aggredito il mio è stata orrenda e sconvolgente”, ha spiegato la bella Alba mostrando un filmato del cagnolino. “Sono scene violentissime, non mi vergogno a dirlo, sono svenuta due volte dallo spavento, dalla paura e quando abbiamo fatto per separarli , il Venghi in preda al dolore atroce (ha riportato fratture scomposte ovunque), alla disperazione e alla paura, mi ha morso ovunque, il dolore non l’ho nemmeno sentito”.

Invece quello che mi ha davvero sconvolto è’ stata la scena dell’aggressione violentissima al mio cane , che nel giro di un secondo era un pupazzo inanimato pieno di sangue e fratture senza avere il tempo di fare nulla per altro rischiando nel farlo.

L’appello ai padroni dei cani

Il messaggio della Parietti è poi andato avanti: “Vi prego, vi supplico, portate sempre i vostri cani al guinzaglio e in caso il vostro cane sia particolarmente aggressivo per razza o indole anche se con voi è’ affettuoso e buonissimo, mettete nei luoghi a rischio dove ci sono persone, bambini altri cani la museruola. Anche su strade apparentemente deserte. Liberi solo tra le mura domestiche o giardini privati. Questo per amore sia per i vostri cani che per il prossimo. Io credo che la scena che ho visto quella mattina non me la dimenticherò mai più e rimarrà nella mia testa come una delle cose più scioccanti che mi sono capitate. Orrenda e pericolosissima. Una delle più brutte nonostante di incidenti nella mia vita ne abbia accumulati parecchi”.

La showgirl ha ammesso che, probabilmente, quanto vissuto la segnerà per sempre: “La cosa che più mi spiace è che vivrò sempre da ora in poi con la paura di fare una semplice passeggiata e che mi ha fatto venire la paura dei cani che non ho mai avuto. E soprattutto della superficialità e stupidità degli esseri umani. Riflettete… rispettate la vita“.

Di seguito anche il post Instagram condiviso dalla donna:

