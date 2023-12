In quello che sarebbe stato il giorno del compleanno della figlia Ylenia, Al Bano e Romina Power le hanno dedicato due commoventi messaggi.

Da ormai 30 anni Romina Power e Al Bano Carrisi si trovano a fare i conti con la dolorosa scomparsa della loro primogenita, Ylenia Carrisi, sparita nel nulla durante un viaggio a New Orleans. In quello che sarebbe stato il giorno del 53esimo compleanno della loro figlia, i due le hanno voluto dedicare due commoventi messaggi sui social. Romina Power in particolare ha scritto:

“In questo giorno, 53 anni fa, sei arrivata tu nelle nostre vite, Ylenia. Oggi mi chiedo se sai che è il tuo compleanno. Una cosa che so è che l’amore che provo per te non cambierà mai e aspetterò per sempre il tuo ritorno”.

Romina Power e Al Bano: il messaggio per la figlia Ylenia

La scomparsa di Ylenia Carrisi è stata un durissimo colpo per Al Bano e Romina Power e, nelle ultime ore, anche il cantante di Cellino San Marco ha fatto eco alla sua ex moglie dedicando un messaggio alla figlia scomparsa e scrivendo:

“Sopravvivere a un figlio è una condanna”, e ancora: “Per me sei sempre al mio fianco, solo che i nostri percorsi ora sono fatti di pensieri. Alcuni magici, altri amari. Ci inseguiamo nelle strade misteriose dei ricordi, nelle foto, nell’avrei voluto fare e non è accaduto. Quel 5 gennaio 1994, il tuo essere è diventata una essenza. E il mio un essere Senza. Eppure sei con me. Sempre. Tanto quanto io sarò sempre con te, ora e nel momento in cui salirò quelle scale del cielo e ci riabbracceremo”. In passato Al Bano ha più volte affermato di essere convinto che sua figlia Ylenia sia morta, mentre Romina Power non si è mai arresa alla possibilità un giorno di riabbracciarla.

Molto presto Al Bano e Romina diventeranno nonni per la quarta volta: loro stessi hanno infatti annunciato che la loro figlia più giovane, Romina Jr, è in attesa del suo primo figlio.

