Uomini e Donne, anticipazioni oggi, puntata 7 ottobre 2020 (Video)

Di Fabio Morasca mercoledì 7 ottobre 2020

Uomini e Donne, anticipazioni, diretta, puntata oggi, 7 ottobre 2020.

Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne: le anticipazioni del 7 ottobre 2020

Nella puntata di oggi, mercoledì 7 ottobre 2020, di Uomini e Donne, stando alle anticipazioni rese disponibili dal sito Vicolo delle News, Gemma farà una sorpresa a Paolo, proponendogli di riprendere la loro conoscenza che si era interrotta durante la scorsa registrazione.

Nonostante l'iniziale reazione positiva da parte di lui, Paolo, in studio, ribadirà a Gemma l'intenzione di non andare avanti con la loro frequentazione, avendo iniziato la conoscenza con altre due donne.

Dinanzi al rifiuto di Paolo, Gemma scoppierà in lacrime però, durante la puntata, si scoprirà che Gemma è uscita con Biagio, cavaliere che sta uscendo anche con un'altra dama, Maria.

Uomini e Donne: dove vederlo

La puntata di oggi di Uomini e Donne va in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.

La puntata andrà in onda anche in streaming su Mediaset Play e sarà disponibile, una volta terminata la messa in onda, su Witty Tv.

Altri video riguardanti Uomini e Donne sono disponibili sempre sul sito Witty Tv.

