Grande Fratello Vip 2020, Tommaso Zorzi contro gli autori, lascia la Casa?

Di Massimo Galanto lunedì 5 ottobre 2020

L'influencer torna a mostrare insofferenza nei confronti degli autori del reality, c'è il rischio abbandono del programma?

Tommaso Zorzi sempre più insofferente. L'influencer continua a lamentarsi all'interno della Casa del Grande Fratello Vip per il trattamento a lui riservato. In particolare, il ragazzo ritiene che gli autori del reality lo mettano in cattiva luce travisando, attraverso il montaggio, i suoi comportamenti. Sui social alcuni utenti hanno riportato alcune frasi che sarebbero state pronunciate e riprese dalle telecamere del reality, prima che la regia staccasse:

Mi hanno chiamato in confessionale per dirmi che non posso dire che gli autori del Gf sono un dito al c*lo.

Non è la prima volta che Zorzi manifesta un po' di fastidio per le scelte autoriale del programma di Canale 5. Lo aveva fatto anche in diretta, dopo una clip nella quale rivolgeva una battuta infelice nei confronti di Gabriel Garko. In quell'occasione Alfonso Signorini lo aveva pubblicamente rimbrottato, suscitando la reazione dell'influencer.

Da segnalare che nelle ultime ore, Zorzi si è fatto notare anche per essere scoppiato in un pianto disperato, immortalato dalle telecamere. Al tentativo da parte di Francesco Oppini di confortarlo e di capirne i motivi, l'influencer ha preferito isolarsi perché "ho bisogno un attimo di sfogarmi". Poco dopo è stato chiamato in confessionale, per poi rientrare nella Casa quasi come se non fosse accaduto nulla.