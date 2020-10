Armando Condemi: chi è l'ex fidanzato di Tommaso Zorzi

Di Marcello Filograsso lunedì 5 ottobre 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Armando Condemi, ex fidanzato di Tommaso Zorzi

All'interno della casa del Grande Fratello Vip 5, l'influencer Tommaso Zorzi, uno dei personaggi più vivaci e ironici del cast, ha rimuginato parecchio per una storia finita con un ragazzo con il quale è stato fidanzato per un periodo.

Nel 2019 uno dei protagonisti di Riccanza aveva pubblicato una foto con tanto di bacio con Armando Condemi, Senior Assistant per Tory Burch, originario di Napoli ma trasferitosi da tempo a Milano. Zorzi aveva scritto:



"Alla fine, come un gol al novantesimo, è arrivato anche per me. È proprio vero che appena smetti di cercare il tuo Genitore 2, sarà lui a trovare te".

La storia è poi terminata per motivi a noi ignoti, ma quel che sappiamo è c'è un frequentazione in corso di Armando con Giovanni Ciacci, make up artist e per anni esperto di bellezza per Detto Fatto.

Foto: account Instagram Armando Condemi