Domenica Live, Viola Valentino tradita dal fidanzato Francesco: "Sono incavolata"

Nella puntata di Domenica Live del 4 ottobre 2020, Barbara d'Urso si è occupata anche del caso (già affrontato a Pomeriggio Cinque) del tradimento di Francesco Mango ai danni della fidanzata Viola Valentino, "già cornificata anni fa da Riccardo Fogli", come ha ricordato in apertura la conduttrice del programma di Canale 5.

In studio insieme alla cantante presente anche il 'colpevole' Francesco Mango, fidanzato con la Valentino da 9 anni. La Valentino ha parlato di "mancanza di rispetto da parte della signora e di Francesco", con riferimento a Simona, una donna bionda che ha confessato nei giorni scorsi di essere stata fidanzata proprio con Francesco. Che oggi ha detto la sua:

La verità è che con Simona è durata un anno; l'ho incontrata a maggio, è stata la mia dentista - mi deve dare ancora quattro denti, sono rimasto senza per colpa sua. Io mi sono sentito trascurato da Viola. Non vedevo mai a casa Viola, usciva sempre con la sua band e quando era a casa stava sempre al telefono con la sua sciamana. Io non mi sono fidanzato, Simona è bugiarda, ha detto una marea di balle.

Poi ha aggiunto:

Francesco nei giorni scorsi è stato fotografato mentre bacia una ragazza. Ma questo non rappresenta un problema per la fidanzata:

La signora delle fotografie non mi ha dato fastidio. Non è un problema. Il problema non è Sara, che non c'entra niente. Il problema è Simona, perché lo voleva con e per sé. Lo voleva sposare. Lui faceva avanti e indietro per Milano per guardare lei. Io lo sapevo? Me lo sentivo. Non l'ho cacciato di casa perché lo amavo e lo amo".