Maykel Fonts: Alessandra Mussolini, figlio, altezza, Giorgia Surina

Di Marcello Filograsso sabato 3 ottobre 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Maykel Fonts

Maykel Fonts è uno dei ballerini di punta di Ballando con le stelle, il talent show danzante condotto da Milly Carlucci il sabato sera su Rai1.

Nato a L'Avana il 10 ottobre del 1978, è alto 2 metri, è stato sposato con Caterina Poiani dalla quale ha avuto un figlio di nome Matteo. Attualmente è fidanzato.

Sin dalla tenera età Maykel si appassiona al ballo studiandolo a Tropicana, ma è poi costretto a lasciare il Paese per questioni politiche trasferendosi negli Stati Uniti. Ed è proprio qui che diventa un grande esperto di salsa ma in generale un grande ballerino, lavorando per Raffaele Paganini e Steve Lachance.

Dal 2011 è nel cast del programma di Milly Carlucci, ma ha lavorato anche per Festivalbar, Chiambretti c'è, Festival di Sanremo, Domenica In. Nel 2014 dopo un ripescaggio si piazza terzo con Giorgia Surina. Nel 2020 affianca come insegnante la concorrente Alessandra Mussolini.

Foto: account Instagram Maykel Fonts