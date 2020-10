Veera Kinnunen: Instagram, fidanzato, Dani Osvaldo, Paolo Conticini

Di Marcello Filograsso sabato 3 ottobre 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Veera Kinnunen

Ballerina svedese di origini finlandesi, dal 2013 Veera Kinnunen è presenza fissa di Ballando con le stelle, il talent show danzante di Rai1 condotto il sabato sera da Milly Carlucci.

Nata a Gavle in Svezia il 6 marzo 1986 sotto il segno dei Pesci, è alta 1,65 m ed è la ballerina svedese che ha vinto più titoli nazionali in assoluto, ovvero 10 individualmente e 6 in coppia con il ballerino Stefano Oradei, con il quale ha fatto coppia nella vita dal 2008 al 2019.

Nel 2019 a causare la rottura tra i due è la presenza di Dani Osvaldo, che aveva fatto parte del cast del programma proprio in coppia con Veera e nei confronti del quale Oradei si dimostra geloso. Veera e Osvaldo alla fine avranno una relazione di pochi mesi.

Dal settembre 2020 Veera Kinnunen è l'insegnante di danza dell'attore Paolo Conticini. Nelle prime due puntate la coppia ha convinto la giuria formata da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Attualmente non ha un fidanzato.

Foto: account Instagram Veera Kinnunen