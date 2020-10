Raimondo Todaro: moglie, operazione, altezza, età

Di Marcello Filograsso sabato 3 ottobre 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Raimondo Todaro

Da sempre maestro dei concorrenti di Ballando con le stelle tranne che per la prima edizione, Raimondo Todaro è ormai un navigato danzatore di 33 anni noto al pubblico di Rai1.

Nato a Catania il 19 gennaio del 1987, la sua famiglia si trasferisce a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona, dove vi rimarrà fino al compimento dei 16 anni. Con il fratello Salvatore si appassiona al ballo e partecipa alle prime gare, diventando 18 volte campione italiano di ballo nelle varie discipline.

Nel 2005 esordisce come ballerino per lo show di Milly Carlucci del sabato sera, affiancando in quell'occasione la concorrente Cristina Chiabotto, con la quale vince. Negli anni balla per il programma anche con Licia Colò, Carol Alt, Veronica Olivier, Alessia Filippi, Elisa Di Francisca, Giusy Versace, Ria Antoniou, Platinette, Xenya e Giovanni Ciacci, formando con quest'ultimo la prima coppia di uomini nella storia del programma.

Alto 1.84 m, per quanto riguarda la vita privata il 23 ottobre 2013 Raimondo e la ballerina Francesca Tocca, hanno avuto Jasmine, sposandosi nel 2014 e separandosi nel 2019.

Intanto, nel 2020 è partner della conduttrice Elisa Isoardi e si vocifera che tra i due sia nato un flirt. Non partecipa alla seconda puntata a causa di un'appendicite che la costringe a sottoporsi a un'operazione. La Isoardi quindi balla da sola convincendo anche la giuria.

Foto: account Instagram Raimondo Todaro