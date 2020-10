Grande Fratello Vip 5, Adua Del Vesco: "Voglio andare a casa" (video)

Di Sebastiano Cascone sabato 3 ottobre 2020

Adua Del Vesco vuole lasciare la casa del Grande Fratello Vip 5 dopo il malinteso con Massimiliano Morra

Dopo la sesta puntata del 'Grande Fratello Vip 5', Adua Del Vesco ha manifestato la volontà di lasciare la casa prima di aspettare il verdetto del televoto (l'attrice è in nomination con Franceska Pepe, Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi). Il pettegolezzo sulla presunta omosessualità di Massimiliano Morra l'ha messa fortemente in crisi. E' scoppiata in un pianto carico di nervosismo:

Del Vesco: "Voglio andare a casa. Non fa per me. Io sono sensibile. Non posso stare qua. Io qua non ci voglio restare. Non volevo creare tutta questa storia. Non ce la faccio più. Sto male. Io adesso vado in confessionale e vado via. Non voglio uscire così. Ora anche tutti gli altri pensano che io sia una merda. Sarò io il problema forse. Sono stanca".

I compagni d'avventura cercano di dissuaderla dal prendere una decisione troppa azzardata:

Morra: "L'unica cosa che mi interessa è aver fatto pace con lei. Ci tenevo a riprendere un rapporto con lei. Adua è un gioco, non fare così".

Brandi: "E' un gioco al massacro... siamo tutti contro tutti... Non devi mollare. Se vai via gli dai ragione. Devi dimostrare che sei onesta, sincera"

Oppini: "Hai sbagliato... non hai fatto niente di male...".

TOMMASO A MASSIMILIANO: “A ME DA FASTIDIO STA SCENEGGIATA CON LACRIME CHE STA FACENDO ADUA PERCHÈ LEI IN ALBERGO MI HA DETTO CHE TU SEI GAY, PER QUESTO L’HO NOMINATA.”#GFVIP — Alessia (@5Alessia) October 2, 2020

Tommaso Zorzi, durante la diretta, ha fatto una confessione inaspettata: la gieffina, in hotel, prima dell'inizio del gioco, gli avrebbe detto che Massimiliano sarebbe gay.