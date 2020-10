Grande Fratello Vip 5, Dayane Mello: "Francesco Oppini? Non sono innamorata di lui" (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 2 ottobre 2020

Dayane Mello e Francesco Oppini chiariscono il proprio legame nato all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5

Nel corso della sesta puntata del 'Grande Fratello Vip 5', Dayane Mello ha chiarito, una volta per tutte, il tipo di rapporto con Francesco Oppini (Qui, il video), con cui, negli ultimi giorni, ha instaurato un rapporto assai confidenziale tanto da far pensare ad un flirt:

Mello: "Mi fa divertire tantissimo. Con lui non ci sono tempi bui. Parliamo di uomo e non un ragazzo. E' stato ben educato questo ragazzo. Non sono innamorata di lui. C'è un rispetto molto grande. E' fidanzato. Io sono libera. Sono senza responsabilità in questa storia. Il primo passo l'ha già fatto lui".

Il figlio di Alba Parietti e Franco Oppini, da qualche anno, è fidanzato con Cristina Tomasini. Alfonso Signorini, dopo un confronto serrato con la modella brasiliana nel confessionale, ha voluto conoscere l'opinione del gieffino che vede l'ex di Balotelli come una buona amica e confidente (Qui, il video):

Signorini: "Si vede che vi piacete come persona. Se succede qualcosa io sono felice".

Oppini: "Trovo che sia la persona più disponibile ed altruista della casa. Prima non avevo un'opinione buonissima. Dà molta attenzione a tutti. Ho scelto l'anno sbagliato".