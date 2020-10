Grande Fratello VIP, la linea della vita di Pierpaolo Pretelli (VIDEO)

Di Marco Salaris giovedì 1 ottobre 2020

L'ex velino si confessa tra famiglia, la storia con Ariadna Romero e l'avvicinamento ad Elisabetta Gregoraci: "Mi piace perché è attenta ad ogni mio stato d'animo"

Pierpaolo Pretelli, tra i concorrenti della casa del Grande Fratello VIP 5, si sta facendo conoscere al grande pubblico dopo essere stato per qualche tempo uno dei velini di Striscia la Notizia e da poco tempo opinionista dei programmi di Barbara d'Urso. Dalla Mystery room nel daily andato in onda oggi 1 ottobre 2020, Pierpaolo si è aperto e raccontato alle telecamere del reality show con la linea della vita parlando del suo privato, a partire dalla famiglia: "La mia famiglia è molto unita, ho avuto questo esempio di una famiglia unita che è molto molto importante per me"

L'ascesa al successo con l'approdo nel tg satirico di Antonio Ricci lo ha lanciato nel mondo dello spettacolo: "Riesco a fare il provino per diventare velino superandolo per diventare il primo velino di Striscia la Notizia (anche se, a dire il vero, il primo fu Edo Soldo negli anni 90, ndr). Ho sempre sognato di fare qualcosa in tv perché in casa sono stato sempre il pagliaccetto della famiglia".

Nel 2015 incontra Ariadna Romero con la quale ha avuto una grande storia d'amore dalla quale è nato anche il suo primo figlio Leonardo. Ne parla con le lacrime agli occhi: "E' il frutto dell'amore, è un bambino dolcissimo. Ricordo benissimo il momento in cui hanno messo questo cucciolo in mano. Lui è la vita, è la parte migliore di me".

A tre anni dall'inizio della relazione, la rottura: "Non è andata bene. E' stata una storia che si è chiusa senza un motivo grave". Ariadna decide di andare a Miami, dalla sua famiglia portando con sé anche Leonardo, un brutto momento per Pierpaolo: "Ho vissuto il primo anno di mio figlio lontano da lui. Ho perso i primi passi di Leonardo e mi dispiace non avergli potuto dare l'amore che avrei voluto".

Il 2020 porta un sorriso, l'esperienza al Grande Fratello: "Vivo il mio GF fantastico col mio gruppo di amici e quello con Elisabetta" per la quale aggiunge: "Mi piace perché è attenta ad ogni mio stato d'animo".

QUI IL VIDEO a partire dal minuto 0:12