Uomini e Donne, due nuovi corteggiatori per Gemma (VIDEO)

Di Marco Salaris giovedì 1 ottobre 2020

La dama ha scelto di continuare la conoscenza con uno dei due corteggiatori venuti in studio per lei.

Nella puntata del 1° ottobre di Uomini e Donne, Gemma conosce due nuovi corteggiatori: Francesco da Teramo, 56 anni, pensionato. "Sono venuto qui per conoscere qui a te perché oltre a essere una bella donna, da quello che traspari hai una caparbietà e combatti per quello in cui credi. Per questo mi dai uno stimolo in più a conoscerti"

Franco di Forlì, ha 50 anni. Va sempre al mare in bici ed è dimagrito 26 chili per la dama. E' un operaio: "Io prima della pandemia ero a 96 chili ed ora peso 69 perché mi sono innamorato di te. Non mangiavo più e non bevevo più. Quando scrivo Gemma nel telefono viene fuori un diamante. Sono molto curioso di conoscerti meglio."

Sentendosi dire queste parole, Gemma decide di continuare la conoscenza con Franco. Francesco, deluso dalla decisione, decide di alzarsi dalla sedia e andare via con una battuta: "La prossima volta vengo a corteggiare Tina" e la dama non la prende bene. Francesco prova a spiegare che la sua era solo ironia, ma Gemma non sembra