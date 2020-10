Cristina, chi è la nuova dama del trono over di Uomini e Donne

giovedì 1 ottobre 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Cristina del trono over di Uomini e Donne

Cristina è una dama entrata a far parte del parterre di Uomini e Donne. Ha 62 anni, abita a Magenta, è pensionata. Ha insegnato per 36 anni. E' laureata in medicina. In casa ha 3 gatti e 2 chihuahua. Le piace leggere libri. Il suo debutto nella trasmissione di Maria de Filippi è avvenuto nella puntata del 1° ottobre 2020.

Cerca una persona che abbia il fascino per la curiosità, che non abbia pregiudizi e che ami gli animali. E' stata sposata per sei volte: "Ho avuto una vita piena vissuta a mille all'ora. Li ho tutti cacciati di casa, gli lasciavo la valigetta fuori di casa. Il matrimonio più lungo è stato con il papà di mia figlia"

La donna afferma di avere avuto una storia di 8 anni circa con un ragazzo più giovane di lei di 23: "Mi piace viaggiare ed ho anche la passione per il teatro. Da due anni circa che non ho più una relazione stabile". Ha messo subito gli occhi su uno dei cavalieri, Daniel, ma una volta che l'uomo è voluto andare incontro alla dama dicendo "Per galanteria ballo con lei", Cristina ha subito rifiutato l'invito: "Cosa vuol dire questo? Allora te lo tieni per te!".