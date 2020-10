Elisabetta Gregoraci, il suo ex agente: "Io ho avuto un flirt con lei"

Di Claudia Cabrini giovedì 1 ottobre 2020

Elisabetta Gregoraci avrebbe avuto un flirt più intimo che sentimentale con il suo ex manager, che ora racconta tutto in una lunga intervista.

Non si arrestano i Gossip a proposito della vita privata di Elisabetta Gregoraci, ex moglie del noto imprenditore Flavio Briatore nonché concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip. E pare proprio che da quando Elisabetta ha solcato la porta rossa della casa del Grande Fratello, la sua vita privata presente e passata abbia immediatamente incominciato a finire nell'occhio del ciclone, tradimenti subiti compresi.

Se la bella Elisabetta non si è risparmiata dal sostenere più volte che l'ex marito l'abbia fatta soffrire parecchio in passato, è ora lei, però, a vedersi coinvolta in un Gossip sicuramente poco piacevole. Protagonista del misfatto il suo ex agente Francesco Chiesa Soprani, che in una lunga intervista etichettata come esclusiva al settimanale in edicola Nuovo avrebbe dichiarato:



"Elisabetta? Su Flavio Briatore mente. Sa calcolare e gestire molto bene la sua vita ma, prima di parlare degli altri, dovrebbe guardarsi allo specchio e pensare a chi è lei in realtà. Io, suo ex agente, con lei ho avuto un flirt più intimo che sentimentale, e proprio per l’intimità che c’era fra noi posso confermare che la Gregoraci si fidanzò con Briatore proprio perché lui era… Briatore. E non perché fosse interessata a lui come uomo".

L'uomo, dunque, sosterrebbe di aver avuto un flirt con Elisabetta e che proprio per questo avrebbe capito che lei sposò Flavio unicamente per interesse. Dove starà la verità? Elisabetta e il suo ex agente Chiesa Soprani avranno realmente vissuto momenti di intimità insieme, oppure no?