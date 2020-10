Chiara Ferragni incinta: è ufficiale (foto)

Di Sebastiano Cascone giovedì 1 ottobre 2020

Chiara Ferragni e Fedez diventano genitori per la seconda volta: l'annuncio ufficiale sui rispettivi profili social

Pochi minuti fa, attraverso due post sui rispettivi profili Instagram, Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato che, per la seconda volta, diventeranno genitori di uno splendido bebè. Il piccolo Leone, pronto a diventare il fratello maggiore, tiene in mano la prima ecografia della mamma.



























Visualizza questo post su Instagram







































Our family is getting bigger Leo is going to become a big brother

Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 1 Ott 2020 alle ore 2:13 PDT

























Visualizza questo post su Instagram







































La famiglia si allarga

Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 1 Ott 2020 alle ore 2:13 PDT

I due post, nel giro di poche ore, hanno superato i 600mila like. Sulle sue Ig Stories, l'imprenditrice digitale ha postato anche un collage con le reazioni di amici e familiari alla notizia del lieto evento.

Lo scorso 1 settembre, la coppia ha festeggiato il secondo anniversario di matrimonio. Il 19 marzo 2018, l'apprezzatissima influencer ha dato alla luce il piccolo Leone che, oggi, ha due anni.

Nelle scorse settimane, in rete, si sono rincorse le voci di una seconda gravidanza, non confermata dai diretti interessati. Un po' di scaramanzia, a volte, non guasta... Auguri a mamma e papà e al piccolo Leo.