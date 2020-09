Sara Affi Fella: è nato il figlio Tommaso Fedato

Di Sebastiano Cascone mercoledì 30 settembre 2020

E' nato Tommaso Fedato, figlio di Sara Affi Fella e del fidanzato Francesco

Francesco Fedato, fidanzato di Sara Affi Fella, pochi minuti fa, ha annunciato la nascita del piccolo Tommaso. Il post, è stato immediatamente, condiviso, sui propri social, dalla neo mamma per ringraziare tutti i fan della vicinanza durante tutta la gravidanza.

Solo pochi giorni fa, l'ex tronista di 'Uomini e Donne', sul proprio account Instagram, ha scritto un lungo post per raccontare gli ultimi giorni di attesa prima dell'arrivo della cicogna:

"Volevo fare una foto seria per raccontarvi tutte le emozioni che mi stanno letteralmente travolgendo in questo periodo… ma come vedete ho iniziato a ridere! In realtà dietro questo sorriso si nascondono mille emozioni: ansia, impazienza, ansia, agitazione... ho già detto ansia? Ma anche gioia, felicità, orgoglio, felicità e soprattutto felicità. Si, tanta felicità! Quella che fino a ora credevo di avere conosciuto ma che in realtà solo oggi so cosa vuol dire davvero. Sì, Sara oggi è grata alla vita e piange di felicità. Sara oggi è davvero felice, tutto qui".

Auguri ai neo genitori!!!