Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini: "Paolo Brosio entrerà in casa, Flavia Vento no" (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 30 settembre 2020

Il punto della situazione di Alfonso Signorini su personaggi e storie del Grande Fratello Vip 5

Come ogni settimana, Alfonso Signorini, all'interno della sesta puntata di 'Casa Chi', ha commentato le vicende ed i personaggi della quinta edizione del 'Grande Fratello Vip'. Il giornalista ha tessuto le lodi di una delle rivelazioni del programma: "Franceska Pepe è sicuramente un personaggio nuovo. A me piace molto!".

Ha, inoltre, svelato un retroscena inedito sull'ingaggio di Gabriel Garko come possibile concorrente. Una settimana fa, l'attore, incontrando la collega Adua Del Vesco, ha fatto coming out davanti a milioni di telespettatori: "Gabriel Garko? Sì, lo volevo come concorrente, ha un po’ tergiversato ma poi mi ha detto di no!".

Il conduttore del reality di Canale 5 ha confermato che, dopo il ritiro, Flavia Vento non rientrerà in casa: "Non rientrerà nella casa, come è giusto che sia, quando una persona si ritira in piena autonomia, poi non può cambiare idea e ritornare nel programma! Ci saranno nuovi ingressi sia di uomini che donne… ora lo vogliono fare tutti il GF!".

Sicuramente, invece, farà parte del cast Paolo Brosio che, da qualche giorno, è risultato negativo al tampone (guarendo, di fatto, dal Coronavirus): "Sono contento che il peggio sia passato, secondo me una volta che si sarà ripreso potrà entrare nella casa e parlarci di quello che ha visto con i suoi occhi"

Foto | via Ufficio Stampa