Adriana Volpe replica ad Antonella Elia: "Non rispondo ai suoi messaggi? Fasullo!"

Di Fabio Morasca mercoledì 30 settembre 2020

Adriana Volpe ha pubblicato la prova sul proprio profilo Instagram.

Ad Adriana Volpe non sono andate giù le dichiarazioni che Antonella Elia ha rilasciato nel corso di un'intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni. La conduttrice di Ogni Mattina, che con la Elia ha condiviso l'esperienza del Grande Fratello Vip 4, quindi, ha deciso di replicare con un video postato sul proprio profilo ufficiale Instagram, con tanto di prove alla mano.

Leggendo fedelmente le risposte pubblicate da Tv Sorrisi e Canzoni, Adriana Volpe ha bollato come falsa la seguente dichiarazione:

Forse adesso è arrivato il momento di replicare ad Antonella Elia, perché ne ho sentite veramente troppe. Partiamo dall'ultima. Intervista su TV Sorrisi e Canzoni. Le fanno una domanda "Ha nostalgia anche di Adriana Volpe?". Adesso facciamo l’analisi del testo della sua risposta: "Guardi, una volta fuori dal nostro GF Vip le ho mandato un messaggio per chiederle come si fa lo smalto semi-permanente per le unghie. Non mi ha mai risposto". Fasullo!

Adriana Volpe, quindi, ha preso il proprio smartphone per mostrare le chat e per fare ascoltare parte dei messaggi vocali che si è scambiata con la Elia:

Andiamo a vedere, perché io la chat ce l'ho. Il 27 di aprile, effettivamente, mi manda una bellissima fotografia di un fornelletto che le hanno dato e mi chiede come si usa. Io, non solo le rispondo per iscritto e lei mi ha anche risposto, ma le ho anche risposto vocalmente.

Successivamente, Adriana Volpe ha replicato a tono anche ad un'altra dichiarazione:

È un minuto di messaggio e l'ha sentito perché mi ha anche risposto. Poi, ha detto che mi ha chiamato per vederci una sera ma che non avrei tempo. Ma quando mai? Io le ho scritto: "Prossima settimana, ci vediamo?". E lei mi ha anche risposto sì, con tanto di smile. Lei ha detto: "L'amicizia è una cosa seria, mi rifiuto di avere amiche fasulle, che davanti alle telecamere, ti fanno i complimenti e poi dietro le quinte sparlano di te". Ma chi è che ha mai parlato male di te? Secondo voi, chi è che ha rilasciato un'intervista fasulla, dicendo cose fasulle?

Sempre nel video, inoltre, la Volpe ha smentito anche una terza dichiarazione di Antonella Elia che si è lamentata del fatto che la conduttrice non le avrebbe mandato l'"in bocca al lupo" per la sua esperienza come opinionista al GF Vip 5.

Nonostante ciò, Adriana Volpe si è mostrata disposta a recuperare l'amicizia con la Elia e ad andare oltre a queste incomprensioni: