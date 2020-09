Elettra Lamborghini: "Il matrimonio con Afrojack? Emozione grandissima" (foto)

Di Sebastiano Cascone martedì 29 settembre 2020

Le foto del matrimonio tra Elettra Lamborghini ed il neo marito Afrojack

In esclusiva sulla copertina di Chi, in edicola da mercoledì 30 settembre, le immagini mai viste del matrimonio di Elettra Lamborghini con Nick Van de Wall, in arte Afrojack: «Non pensavo che avrei provato un'emozione così grande», confida la cantante. «Un concerto? Non è paragonabile. È per questo che con Nick abbiamo deciso che ci risposeremo fra 15 anni per rivivere tutte queste emozioni. Stiamo insieme da tre anni, noi ci sentiamo già una famiglia, ma col tempo la allargheremo sicuramente. Come mai al matrimonio non era presente mia sorella? Accanto a noi c'erano le persone del cuore, solo quelle che desideravamo...». Ed Elettra riguardo ai suoi progetti svela: «Torno subito a lavorare perché sto girando una serie sulla mia vita. Saranno dieci puntate e andranno in onda l'anno prossimo».

Il party è avvenuto lo scorso 26 settembre 2020 a Villa Bibbiano sul lago di Como. L'evento è stato curato nei minimi particolari dal wedding planner, Enzo Miccio. Le nozze saranno tra gli argomenti della serie cult, con protagonista la Lamborghini, prevista per primavera 2021 su DPlay Plus e, poi, su Real Time.