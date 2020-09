Adua Del Vesco: "Io e Gabriel Garko abbiamo finto h24 per un po' di tempo, non è stato semplice"

Nel daytime del Grande Fratello Vip di lunedì 28 settembre 2020, è stato mostrato il confessionale di Adua Del Vesco che ha commentato quanto accaduto nella puntata di venerdì scorso. In particolare, l'attrice ha parlato del coming out fatto da Gabriel Garko in diretta televisiva e ha ricordato di quando i due dicevano di essere una coppia:

Fingere h24 è dura, noi lo abbiamo per un po' di tempo, non è stato semplice. Ora gli auguro tanta serenità, di vivere la sua vita, se lo merita, sono felicissima per lui. Fare quello che ha fatto lui, qui, con me mi riempie il cuore, perché significa che si fida di me e che io per lui sono una persona importante. Lui non mi ha visto serena e forse ha sentito il bisogno di liberarmi. Un peso che porto forse da troppo tempo e che anche lui ha portato per molto tempo. È stata una lezione di vita grandissima, gliene sarò per sempre grata. Sono felice che lui sia finalmente libero.