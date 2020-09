Mario Biondi nove volte papà: è nata Mariaetna

Di Claudia Cabrini lunedì 28 settembre 2020

Nove volte papà, il record di Mario Biondi. Due giorni fa è nata la sua nona figlia, Mariaetna.

Nono fiocco in casa Biondi, e stavolta rosa. Il cantante è diventato per la nona volta papà, e lo ha annunciato fieramente sui suoi canali Social pubblicando proprio due giorni fa la fotografia della nuova arrivata, la piccola Mariaetna.

Una dolce descrizione in testa al post, e tanta commozione non solo dal neo-nove-volte-papà Mario ma anche da parte di tutti i suoi fan:



"Oggi 26 settembre 2020 alle ore 5,04 è nata la nostra bimba Mariaetna. Romina è stata meravigliosa" ha spiegato Mario Biondi, condividendo online un momento certamente intenso e anche molto felice per lui e la compagna, Romina, alla quale ha anche rivolto un dolce pensiero.

L'annuncio della gravidanza era stato dato dallo stesso artista qualche mese fa, e più precisamente a maggio, nel corso di un'intervista radiofonica che Mario Biondi aveva concesso a Radio 2 Social Club. Sempre a maggio, però, Mario aveva spiegato che il nome della sua nona figlia sarebbe stato Matilda.

Due giorni fa, invece, è nata Mariaetna, anche se ancora non è chiaro il motivo del cambio-nome da parte di mamma e papà. Non ci resta che augurare tutto il bene del mondo ai neo genitori, così come anche a Mariaetna in persona.