Uomini e donne, Paolo esce con Maria, Gemma scocciata

Di Massimo Galanto lunedì 28 settembre 2020

Gemma turbata anche dalla segnalazione di Armando su Paolo (che nega tutto)

Nel corso della puntata di Uomini e donne di lunedì 28 settembre 2020 si è parlato di Gemma e Paolo. In particolare, la dama torinese ha scoperto che il cavaliere - con il quale negli ultimi giorni non c'è stato dialogo - è uscito con una new entry, tale Maria e ha reagito così:

Mi ha scocciato, non me lo aspettavo.

Parole pronunciate da una Gemma quasi in lacrime. Ma il 'peggio' è arrivato poco dopo, allorquando Armando ha raccontato di aver sentito Paolo nei camerini dire (non pensando di essere ascoltato) qualcosa come 'tanto ormai io la visibilità ormai l'ho raggiunta'. La prima reazione della dama è stata perentoria ("sei una persona mediocre che mi ha soltanto sfruttato per visibilità"), ma ha ben presto lasciato spazio ad una più riflessiva. Quando Maria De Filippi ha chiesto ai due se volessero continuare a sentirsi e a vedersi, Paolo ha scaricato la scelta a Gemma, Gemma ha fatto altrettanto:

-"Io resto a disposizione, tanto siete voi donne a comandare".

-"Non lo so, dammi dei segnali, fammi credere in qualche cosa".

I due hanno ballato un lento, nel tentativo di scongelare l'impasse. Soltanto nelle prossime puntate scopriremo se effettivamente la frequentazione tra Gemma e Paolo continuerà o se sia arrivata al capolinea.