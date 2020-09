Grande Fratello Vip 2020, Pierpaolo Petrelli: "Elisabetta Gregoraci? Non mi va di andare oltre, per adesso"

Continua a consolidarsi la sintonia tra Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci all'interno della Casa del Grande Fratello Vip. Dopo il bacio che si sono scambiati durante una prova di resistenza in acqua, i due sembrano non voler più nascondere il particolare feeling. A testimoniarlo le effusioni che si sono scambiati la scorsa notte nel letto e immortalate (solo parzialmente) dalle telecamere del reality di Canale 5.

Chiacchierando con Adua del Vesco, l'ex velino di Striscia la notizia ha raccontato:

Poco dopo, il modello ha continuato:

Fino a che lei frena non mi va di andare oltre, quando sarà pronta lo capirò. Tra me e lei c’è tanta complicità. Anche il fatto di aprirsi come ha fatto ieri mi ha dato una carica incredibile. Prima di entrare non avrei mai pensato che fosse una persona così, sono tanti anni che non provo un'emozione così forte solo con uno sguardo. Con lei sono tornato un po’ bambino.