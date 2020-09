Vittoria Schisano: fidanzato, Instagram, Ballando, Un posto al sole, prima

Di Fabio Morasca sabato 26 settembre 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Vittoria Schisano.

Vittoria Schisano è un'attrice nata a Pomigliano D'Arco, provincia di Napoli, l'11 novembre 1983.

Vittoria Schisano è nata con il nome di Giuseppe e ha intrapreso il percorso per cambiare sesso nel 2011.

Come Giuseppe Schisano, l'attrice ha recitato nel film tv Mio figlio e nella serie Io e mio figlio - Nuove storie per il commissario Vivaldi, entrambi con Lando Buzzanca e andati in onda su Rai 1.

Accreditata come Vittoria Schisano, invece, l'attrice ha recitato nei film Tutto tutto niente niente, Outing - Fidanzati per sbaglio, Take Five, La vita oscena, Largo Baracche, Nove lune e mezza e Nati 2 volte e nelle fiction Al di là del lago, Il bello delle donne... alcuni anni dopo e I bastardi di Pizzofalcone.

Vittoria Schisano, recentemente, ha recitato anche in Un posto al sole nel quale ha interpretato la parte di Carla Parisi, il primo personaggio transgender nella storia della soap opera di Rai 3.

Per quanto riguarda i programmi televisivi, invece, la Schisano è stata intervistata spesso nei talk show condotti da Barbara D'Urso, in onda su Canale 5, e ha partecipato anche a Ciao Darwin e a Matrix Chiambretti.

Nell'autunno di quest'anno, l'attrice sta prendendo parte alla quindicesima edizione di Ballando con le Stelle dove vi partecipa in coppia con il ballerino Marco De Angelis.

Il profilo ufficiale Instagram di Vittoria Schisano, invece, può contare su oltre 48 mila follower.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, infine, Vittoria Schisano è stata vicina al matrimonio nel 2016. Nel 2018, a Vanity Fair, l'attrice ha dichiarato di avere un compagno di 47 anni.