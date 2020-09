Gabriel Garko al Grande Fratello Vip 5: "Da me avrete solo la verità"

Di Sebastiano Cascone venerdì 25 settembre 2020

Gabriel Garko racconta la propria verità al Grande Fratello Vip 5

Poche ora fa, è stata annunciata la visita a sorpresa di Gabriel Garko all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip 5', stasera, venerdì 25 settembre 2020, in prima serata, su Canale 5.

L'attore, per la prima, incontrerà l'ex fidanzata Adua Del Vesco, protagonista di un giallo che, in questi giorni, ha scosso il popolo del web. Ecco le sue parole postate, qualche minuto fa, su Instagram:

"Sono sicuro che sentirete delle cose che non vorreste sentire...

Sono sicuro che molta gente giudicherà...

Sono sicuro che tante persone non capiranno....

E sono sicuro che per me sarà dura, molto dura...

Ma l’unica cosa che posso promettervi e che da me avrete solo la verità... ❤️❤️❤️ #gabrielgarko @grandefratellotv #attore #italy🇮🇹 #man #men @tothos @alessandro_tavani"

Il protagonista di molti film e fiction di successo, in poche ore, ha superato i 10mila like e ricevuto tanti attestati di stima da parte di colleghi e amici: da Mara Venier a Gabriele Parpiglia a Gabriele Rossi ("C’era una volta la Verità, che dopo tanto girovagare...trovò il sentiero della Giustizia").

Questa settimana, oltre alla Del Vesco e Massimiliano Morra, attraverso interviste o sui social, hanno espresso il proprio punto di vista artisti del calibro di Nancy Brilli, Eva Grimaldi, Giuliana De Sio e Francesco Testi, Lorenzo Crespi.