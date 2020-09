Uomini e Donne: Lucrezia Comanducci indecisa tra Armando Incarnato e Gianluca De Matteis

Di Sebastiano Cascone venerdì 25 settembre 2020

Lucrezia Comanducci di Uomini e Donne contesa in amore da Armando Incarnato e Gianluca De Matteis

Lucrezia Comanducci, protagonista dell'ultima edizione di 'Uomini e Donne', ha rilasciato una lunga intervista al magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, ribadendo di essere fortemente indecisa tra Armando Incarnato (ex trono over) e Gianluca De Matteis (tronista in carica). La corteggiatrice ha delineato i punti forti e i dubbi sui due uomini.

Comanducci (su Armando): "E' una persona che mi incuriosisce ma al contempo mi spaventa. Lo vedo un uomo interessato, formato, ma non mi fido molto di lui. Vorrei capire se quello che ha per me è un interesse reale e se è una persona che potrei vedermi accanto in un ipotetico futuro. Per quanto mi riguarda, fiducia e rispetto sono due elementi essenziali che ricerco alla base di ogni rapporto".

Ad oggi, la giovane donna sembra avere più affinità con l'altro pretendente:

Comanducci: "Sicuramente è un bellissimo ragazzo e mi sembra l'opposto di Armando. Conduce una vita più tranquilla, forse potrei fidarmi con più facilità ma è sempre tutto da scoprire".

Al momento, però, la ragazza sembra non aver fatto ancora una scelta:

"Penso che sia troppo presto perché ci siamo visti davvero poco. In questi giorni mi sto facendo tante domande e sono rimasta in dubbio su Gianluca, che sembra volersi tirare indietro. Non riesco a capire e mi piacerebbe scoprirlo quanto sia davvero interessato a me o se tutto si fermi al fatto che sia rimasto colpito dall'aspetto fisico. In esterna siamo stati bene, gli ho fatto tante domande, ma ho bisogno di conoscerlo di pìù perché mi è sembrato un po’ contraddittorio in quello che mi ha detto. Spero ci sarà ancora l’occasione di poter approfondire: la mia decisione sarà presa anche cercando di capire le sue intenzioni. E poi c’è Armando con cui la conoscenza sta procedendo in maniera diversa: possiamo sentirci liberamente, però la distanza non mi permette di viverlo quotidianamente. Non riesco a fidarmi".