Grande Fratello Vip 5: Tommaso Zorzi, Elisabetta Gregoraci e Enock Barwuah possibili vincitori?

Di Sebastiano Cascone venerdì 25 settembre 2020

Le scommesse sul possibile vincitore del Grande Fratello Vip 5

Tommaso Zorzi, Enock Barwuah, Elisabetta Gregoraci: questa la triade dei grandi favoriti per la vittoria finale al Grande Fratello Vip 2020, secondo gli analisti di Planetwin365.

Zorzi e Barwuah sono appaiati a quota 4,25. Il primo è sempre al centro di diverse polemiche, non ultima quella con Lorella Cuccarini (accusata dal concorrente di non aver appoggiato la causa lgbt), il secondo è partito da outsider ma ha conquistato rapidamente il pubblico, tanto che la quota è precipitata. Leggermente indietro la Gregoraci, a 4,75, che si è distinta in qualche reminiscenza sul suo rapporto di Briatore e per la corte non tanto discreta dell’ex velino Pierpaolo Petrelli. Dietro al terzetto, tiene botta Matilde Brandi, a 7,50, malgrado nel prime time di questa sera sia al televoto. Gli altri devono risalire la china: Francesco Oppini, Pierpaolo Petrelli e Andrea Zelletta sono a 11, Denis Dosio e Adua Del Vesco a 13. Seguono a 16 la coppia Maria Teresa Ruta-Guenda Goria, insieme a Miriam Catania e Stefania Orlando. Molto ridotte le chance di vittoria per Dayane Mello (a 21), minime per Patrizia De Blanck (26). Oltre alla Brandi, sono finiti al televoto Massimiliano Morra (23), Francesca Pepe (23) e Fulvio Abbate. Lo scrittore, secondo i trader, rischia più di tutti, tanto che la sua vittoria finale è un miraggio che vale 31 volte la scommessa.