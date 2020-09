Lorella Cuccarini e Platinette rispondono a Tommaso Zorzi

Di Sebastiano Cascone venerdì 25 settembre 2020

Le risposte di Lorella Cuccarini e Platinette dopo le affermazioni di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip 5

Lorella Cuccarini e Platinette, nelle scorse ore, hanno risposto a Tommaso Zorzi che, ieri pomeriggio, all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip', ha attaccato duramente i due personaggi dello spettacolo per non aver mai appoggiato la causa lgbt in materia di diritti. Ecco il post della conduttrice condiviso su Instagram:

"Solitamente non rispondo alle provocazioni, ma in questa occasione il silenzio potrebbe essere interpretato come un assenso e non posso permetterlo.

Sono una persona onesta, l’ipocrisia non fa parte del mio DNA. Quando esprimo un’opinione, non è mai contro qualcuno, quindi sentire un concorrente del Grande Fratello dire che sono “contro gli omosessuali” (più una serie di insulti che faccio finta di non aver sentito) è qualcosa che mi ferisce profondamente e che non credo di meritare.

La mia vita parla da sé: ho condiviso tante gioie esaltando il talento di compagni di lavoro, senza barriere di alcun tipo. Sfido chiunque ad aver mai ravvisato un comportamento irrispettoso o discriminatorio contro chiunque.

Detto questo, non sono sempre allineata al “politicamente corretto”: se mi si chiede un’opinione sulle adozioni o sulla pratica dell’utero in affitto, posso pormi delle domande e non essere a favore. Questa non è e non sarà mai una dichiarazione contro la comunità LGBT e i diritti delle persone che vi appartengono e che, anzi, rispetto profondamente. È semplicemente il mio punto di vista su alcuni aspetti della vita. E lo esprimerei anche se avessi un figlio gay , che - sia chiaro - amerei profondamente come qualsiasi altro figlio.

Si può non essere d’accordo su tutto senza assolutamente essere omofobi.

Io non ho mai “strizzato l’occhio” al pubblico omosessuale perché se lo avessi fatto, non ne avrei avuto rispetto .

Sono grata immensamente a tutte le persone che mi hanno sostenuto in questi anni, ma non voglio piacere a tutti i costi. Mentendo a me stessa. Voglio che le persone mi conoscano per come sono veramente. Caro Tommaso, hai l’età di mia figlia Sara, probabilmente mi conosci solo per quello che leggi di me. Ti considero un ragazzo intelligente. Se vorrai, quando uscirai dalla casa, mi piacerebbe prendere un caffè insieme e vedere se riusciamo ad andare oltre le apparenze..."

La replica di Mauro Coruzzi, invece, è arrivata durante una diretta su Rtl 102.5: "Io ho un'opinione sulle unioni civili, lui ne può avere un'altra: chissenefrega. Chi ci rimette è chi osa ad avere un'opinione diversa dalla massa. Non fa per me quella legge".