Uomini e Donne, anticipazioni oggi, puntata 25 settembre 2020

Di Ivan Buratti venerdì 25 settembre 2020

Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14.45 su Canale 5. Scopriamo le anticipazioni della puntata di oggi, 25 settembre 2020. Che cosa accadrà nell'ultimo appuntamento della settimana di Uomini e Donne?

Vedremo le avventure che coinvolgono senza dubbio Gemma Galgani, protagonista indiscussa della trasmissione, e il suo ex corteggiatore Nicola, che ha messo gli occhi su una ragazza di 19 anni, Selene. Dopo essere stata eliminata da Gianluca, Selene deciderà di rimanere per Nicola? Le critiche la assaliranno, ma saranno sufficienti per frenare la sua avventura televisiva? Lo scopriremo presto, così come dovremmo vedere gli ultimi incontri fra la tronista Jessica e Davide, combattuto anche per Sophie.



Uomini e Donne: dove vederlo

La puntata di Uomini e Donne va in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14-45. La puntata andrà in onda anche in streaming su Mediaset Play e sarà disponibile, una volta terminata la messa in onda, su Witty Tv. Altri video riguardanti Uomini e Donne sono disponibili sempre sul sito Witty Tv.



Uomini e Donne: Second Screen

Il sito ufficiale di Maria De Filippi ha una sezione dedicata a Uomini e Donne. Uomini e Donne è presente anche sul sito di Witty Tv. Su Facebook, la pagina ufficiale è Uomini e Donne. Su Twitter, invece, l'account ufficiale del programma è @uominiedonne. La puntata si può commentare in diretta con l'hashtag #uominiedonne. Uomini e Donne è presente anche su Instagram con un profilo ufficiale.