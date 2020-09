Stefano De Martino torna da Gilda Ambrosio dopo la rottura con Belen Rodriguez?

Di Ivan Buratti giovedì 24 settembre 2020

Stefano De Martino paparazzato in compagnia dell'ex: torneranno insieme o è solo amicizia?

Dopo essersi reso protagonista dei gossip per la fine della storia con Belen Rodriguez, Stefano De Martino torna a calcare il palcoscenico della cronaca rosa nazionale per la sua "nuova" presunta storia d'amore. Perché le virgolette? A quanto pare, il ballerino e conduttore tv avrebbe ripreso i rapporti con una sua ex. Il ritorno dell'identico, uno schema già tracciato da Stefano De Martino, che dopo la rottura con Belen sarebbe tornato da Gilda Ambrosio. Proprio colei che era apparsa nella vita dell'uomo durante la prima separazione della showgirl argentina.

Ecco le parole riportate dal settimanale Oggi a proposito dell'incontro fra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, paparazzato e pubblicato in edicola:



Il ballerino è tornato dalla sua vecchia fiamma. Tra le braccia della quale era stato quando aveva mollato la moglie. Ed è così anche ora, come mostra in esclusiva il settimanale Oggi in edicola. Stefano De Martino ha definitivamente dimenticato Belen Rodriguez. Dopo il riavvicinamento con l’ex moglie, ora il ballerino… è tornato dalla sua ex Gilda Ambrosio. Il ballerino e la designer avevano avuto una relazione quando De Martino si era separato da Belen Rodriguez, tra il 2017 e il 2018. Ora che Stefano è di nuovo single, la fiamma sembra essersi riaccesa.

Qualora la relazione fosse confermata, si potrebbe affermare tranquillamente che Stefano De Martino ha un debole per le storie concluse, tanto da decidere di riprenderle ad intermittenza. Ma sarà realmente così o l'incontro in auto è stato determinato da altri fattori? Un ritorno di fiamma o un'uscita amichevole? Mentre Belen Rodriguez pare aver messo la testa a posto con Antonio Spinalbese, c'è chi crede già che tra Stefano e la designer possa scoppiare l'amore. Staremo a vedere!