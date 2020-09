Raimondo Todaro, come sta? Le ultime news da Milly Carlucci (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 24 settembre 2020

Le ultime novità sullo stato di salute di Raimondo Todaro dopo l'intervento per appendicite

Nelle scorse ore, Milly Carlucci, sul proprio account Instagram, ha fatto il punto della situazione su Raimondo Todaro dopo l'intervento per appendicite:

"Sembra il bollettino di guerra quotidiano. Rido per non piangere. Raimondo fortunatamente sta bene. Oggi non è una giornata brillantissima. Questo è il momento post operatorio Raimondo è sulla sua strada di recupero. Non abbiamo alcun tipo di esternazione da parte dei medici su quello che succederà sabato. Se lui potrà esserci o no. Anche solo per applaudire. Quando sapremo qualcosa ve lo dirò".

Ieri, il maestro di ballo di Elisa Isoardi ha registrato un videomessaggio per 'La Vita in diretta' per rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute.

"Ciao Alberto e a tutti gli amici di Vita in diretta. Vi ringrazio perché mi tenete compagnia tutti i pomeriggi. Lì di fronte ho la tv e guardo rigorosamente Rai1 e vi guardo. Ne approfittato per ringraziare tutti quelli che mi hanno scritto su Whatsapp, Instagram, gli amici di Ballando. Mi avete tenuto tanta compagnia. Ogni tanto faccio fatica a rispondere perché fa parecchio male la ferita. Eravamo partiti con una semplice appendicite. C'è stata qualche complicazione in sala operatoria. Anche se l'intervento è stato più lungo ed i tempi di guarigione si allungheranno anche quelli non so come ma sabato ci voglio essere, ci devo essere, in qualche modo ci sarò. Ve lo prometto".