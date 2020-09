Temptation Island 2020, Alberto spogliato dalla single Nunzia, Speranza: "Sono sconvolta"

Di Massimo Galanto mercoledì 23 settembre 2020

Speranza verso la richiesta di confronto immediato col fidanzato, sempre più vicino a Nunzia

Cosa ne pensate delle parole di Alberto? #TemptationIsland pic.twitter.com/W4rh3SCz97 — Temptation Island (@TemptationITA) September 23, 2020

Nel corso della puntata di Temptation Island di mercoledì 23 settembre 2020 (live su TvBlog), Speranza ha visto il suo fidanzato Alberto molto vicino alla single Nunzia.

In particolare, Alberto si è fatto spogliare dalla ragazza, che gli ha montato sopra, generando la reazione a distanza della compagna (da 16 anni)

Per me può anche bastare. Basta. Non ho parole. Veramente sta fuori di testa. Sono sconvolta.

Cosa deciderà di fare Speranza a questo punto? Chiederà il falò di confronto immediato? #TemptationIsland pic.twitter.com/nmjIgvE68f — Temptation Island (@TemptationITA) September 23, 2020

Speranza in un primo momento ha chiesto ad Alessia Marcuzzi un falò di confronto anticipato, ma è stata poi convinta a prendersi ulteriore tempo. Per la cronaca, Alberto in un'altra circostanza ha definito la fidanzata l'"antidonna per me". Parole che Speranza ha commentato così: