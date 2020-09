Mario Balotelli fidanzato con Alessia Messina

Di Sebastiano Cascone mercoledì 23 settembre 2020

La nuova fidanzata di Mario Balotelli è un ex volto noto delle trasmissioni di Maria De Filippi

Il settimanale 'Chi', in edicola questa settimana, ha intercettato Mario Balotelli che, dopo il collegamento video con il fratello Enock Barwuah, durante la terza puntata del 'Grande Fratello Vip', ha deciso di uscire allo scoperto con la nuova fidanzata. Si tratta di Alessia Messina, ex tentatrice di 'Temptation Island', ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne' ed ex scelta del tronista Amedeo Andreozzi.

"Sono fidanzato e innamorato, non voglio interferenze" ha confessato il bomber bresciano smentendo, quindi, un possibile ritorno di fiamma con la modella Dayane Mello ("Non la sento da tempo, sia chiaro").

Il calciatore sarebbe già andato a conoscere la famiglia di lei in Sicilia per mostrare alla neo compagna di aver messo la testa a posto e di fare sul serio.

Nel corso dell'ultima diretta del reality condotto da Alfonso Signorini, l'attaccante, incalzato da Antonella Elia, ha chiuso definitivamente le porte all'ex compagna di Stefano Sala: "Non sono un tipo da gossip o da storie passate. La conosco da tanti anni, le voglio bene. La saluto molto volentieri".