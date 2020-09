Grande Fratello Vip 5, Adua Del Vesco choc: "Credo che si tratti di istigazione al suicidio" (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 23 settembre 2020

Le nuove confessioni di Adua Del Vesco a Massimiliano Morra all'interno del Grande Fratello Vip 5

In queste ore, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sono tornati ad affrontare, all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip', uno dei temi più spinosi di questi ultimi giorni.

Questa persona di cui si parla viene definita “vittima”. Adua gli voleva bene, anche Morra, che si dispiace per non essere riuscito a dirgli tutto e che a lui deve molto, anche la casa. Era una persona sola. Era, si scoprirà dai dettagli della conversazione, Teodosio Losito. pic.twitter.com/NC1K2a18Ej — Paola. (@Iperborea_) September 23, 2020

#GFVIP L’ares Gate, la setta satanica al cui capo c’ è l’innominabile o Lucifero così si faceva chiamare. È lo stesso che ha violentato la povera Adua e l’ha minacciata di morte ed ha ucciso Teodosio Losito, spacciandolo come suicidio. Speriamo che sia fatta giustizia. — Bobby (@Rotatuille) September 23, 2020

Il dialogo tra i due ex fidanzati non è sfuggito ai fan del programma di Canale 5. Ecco cosa si sono detti prima che la regia staccasse le immagini da loro.

Del Vesco: "Tu non puoi capire gli ultimi periodi lui, non lo puoi capire".

Morra: "Ne parleremo con calma. Non so tutta la procedura che l'ha portata a quel gesto. Non conosco il percorso. I sintomi. Ho sentito altre persone che lo conoscevano, amici suoi stretti a Zagarolo . Ho sentito varie ipotesi di gesti effettuati prima di quello.

Del Vesco: "Io credo che si tratti di istigazione al suicidio".