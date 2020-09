Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck contro Tina Cipollari (video)

Di Sebastiano Cascone mercoledì 23 settembre 2020

Le dure parole di Patrizia De Blanck contro Tina Cipollari all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5

Patrizia De Blanck è un fiume in piena. La contessa, ieri pomeriggio, ha preso di mira una delle icone più seguite della televisione italiana, Tina Cipollari, da anni, opinionista di 'Uomini e Donne'. La gieffina, che ha conosciuto la vulcanica vamp durante l'esperienza de 'Il Ristorante' di Antonella Clerici su Rai1, non ha un bel ricordo di Tina. Ecco le sue parole:

La Contessa vs #uominiedonne e contro Tina Cipollari con la quale ha fatto il Ristorante "quella str****" #GFVIP pic.twitter.com/abeuvClRCd — Diabolik (@Gia_Uss90) September 22, 2020

"Mi vedi là in mezzo (Uomini e Donne, ndb), eh? Non ci andrò mai, ma per carità… A quella str0nza... no quella lì... ce l’ho avuta quando ho fatto ‘Il Ristorante’. Non sono programmi per me. Posso vederli da fuori".

Sempre, ieri, la De Blanck ha confessato di aver rovesciato la pasta in testa ad un principe perché stava assaggiando la sua pasta senza chiederle il permesso. Il gesto della donna ha suscitato l'ilarità degli altri compagni di squadra.