Davide Lorusso: chi è la scelta di Jessica di Uomini e Donne

Di Marcello Filograsso martedì 22 settembre 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Davide Lorusso, la scelta di Jessica di Uomini e Donne

Nato a Cantù, in provincia di Como, 27 anni fa, le informazioni su Davide Lorusso non sono moltissime. Molti telespettatori lo conoscono come il corteggiatore di Jessica di Uomini e Donne, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Davide in realtà ha partecipato anche a Temptation Island, il docureality condotto da Filippo Bisciglia, nelle vesti di tentatore assieme a Carlo Siano, Alessandro Basciano, Franco Muzzi, Alex Usai eccetera. Maria De Filippi lo ha soprannominato il Can Yaman italiano, in riferimento all'attore turco star di diverse soap di Canale 5.

Il ragazzo ha una vita molto riservata anche se fa un lavoro molto esposto al pubblico: Davide è infatti un bartender in un locale molto in vista in quel di Milano e sogna di aprirsi un'agenzia di catering tutta sua.

Foto: account Instagram Davide Lorusso