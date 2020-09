Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi fuori dalla casa a causa della febbre alta (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 21 settembre 2020

Febbre alta per Tommaso Zorzi che lascia la casa del Grande Fratello Vip per la seconda volta

Una notizia dell'ultima ora, lanciata da Today.it, ha scosso gli equilibri della casa del 'Grande Fratello Vip'. Dopo essere stato colpito da una febbre alta (toccando il picco di 39 gradi), Tommaso Zorzi, stanotte, è stato portato fuori dal loft di Cinecittà per accertamenti medici. L'annuncio dell'uscita del concorrente è stata data, stamattina, da Federica Panicucci a 'Mattino 5' (Qui, il video):

D'Anelli: "E' la seconda volta che Tommaso Zorzi esce dalla casa. Nel cuore della notte, gli autori l'hanno di nuovo prelevato. Non è caso Covid, gli hanno fatto il tampone. Pare che Tommaso Zorzi abbia questa sinusite che non lo fa star bene".

Panicucci: "E' stato isolato in via precauzionale. Al momento non sappiamo dove si trovi. Non abbiamo notizie che riguardano Tommaso. Non sappiamo se è ricoverato. Sicuramente staranno facendo tutti gli accertamenti del caso. Auguriamo a Tommaso pronta guarigione, di poter rientrare quanto prima".