Barbara Bouchet: età, Instagram, altezza, Facebook

Di Massimo Galanto sabato 19 settembre 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Barbara Bouchet

Barbara Bouchet, pseudonimo di Bärbel Gutscher, è un'attrice tedesca naturalizzata italiana, in gara nella quindicesima edizione di Ballando con le stelle, al via su Rai1 da sabato 19 settembre 2020.

77 anni compiuti da poco più di un mese, la sua popolarità in Italia è legata alle commedie sexy e ai thriller ai quali prese parte negli anni Settanta, da Non si sevizia un Paperino a Racconti proibiti... di niente vestiti, passando per Una cavalla tutta nuda e Spaghetti a mezzanotte. È stata spesso protagonista delle riviste soft-erotiche

La sua carriera è stata segnata, però, anche da titoli rimasti nella storia del cinema mondiale, come Star Trek: vi recitò, infatti, in un episodio della seconda stagione della saga, nella parte dell'aliena Kelinda.

Ha recitato in alcune fiction televisive, come Ho sposato uno sbirro, mentre più di recente ha preso parte ai fortunati film per il cinema Metti la nonna in freezer e Tolo tolo.

Sposata con Luigi Borghese del 1974 al 2006, la Bouchet ha avuto due figli, ossia Alessandro Borghese (chef prestato alla televisione) e Max Borghese. Attualmente si dichiara single, anche se nel 2017 rivelò che "da cinque-sei anni ho una persona, un amico fantastico con il quale condivido i miei piaceri e le belle cose della vita".

Quando annunciò la fine del matrimonio con Borghese, la Bouchet spiegò: "Dopo 31 anni mi sono separata da mio marito. Non ci sono traumi, odi, e non c'è nessun nuovo amore, né da parte mia né da parte sua. Gigi e io siamo due persone adulte e intelligenti. Ci rispettiamo e ci vogliamo bene".

Barbara Bouchet ha un account Instagram (barbara.bouchet.official) seguito attualmente da meno di 10 mila utenti, mentre su Facebook non risultano pagine ufficiali. È alta circa 1,66 metri.