Di Ivan Buratti venerdì 18 settembre 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Virginio, concorrente di Tale e Quale Show 2020

Virginio, chi è il concorrente di Tale e Quale Show 2020? Scopriamo dettagli e curiosità su Virginio, in gara nella decima edizione del talent show di Rai 1, condotto da Carlo Conti, in onda venerdì 18 settembre 2020.

Virginio, all'anagrafe Virginio Simonelli, è un cantautore e musicista italiano. Nato a Fondi, in provincia di Latina, il 31 gennaio 1985, ha attualmente 35 anni ed è del segno dell'Acquario. Partecipa nel 2006 al Festival di Sanremo nella categoria Nuove proposte con il brano Davvero, pubblicando il suo primo album Virginio. Tuttavia, è nel 2011 che ottiene grande popolarità partecipando al talent show Amici di Maria De Filippi, in cui trionfa come vincitore battendo la collega Annalisa. Sempre nel 2011 pubblica il suo secondo album Finalmente, con cui ottiene il disco d'oro e un Wind Music Award. Nel 2012 pubblica l'album Ovunque e torna ad Amici per il torneo dei Big.

Alla carriera da performer abbina quelle di autore per altri, come Laura Pausini (Limpido, Dove Resto Solo Io, E.STA.A.TE, Il caso è chiuso), Francesca Michielin, Raf, Chiara e Lorenzo Fragola. Nel 2018, come autore per la versione spagnolo dell'album di Laura Pausini Fatti sentire, ovvero Hazte Sentir, vince insieme alla cantante emiliana un Latin Grammy Award.

Non siamo a conoscenza circa la vita sentimentale di Virginio, che attualmente conta 107.000 follower su Instagram.