Barbara Cola, chi è la concorrente di Tale e Quale Show 2020?

Di Ivan Buratti venerdì 18 settembre 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Barbara Cola

Barbara Cola, chi è la concorrente di Tale e Quale Show 2020? Scopriamo dettagli e curiosità su Barbara Cola, in gara nella decima edizione del talent show di Rai 1, condotto da Carlo Conti, in onda venerdì 18 settembre 2020.

Nata a Bologna l'8 febbraio 1970, Barbara Cola ha compiuto nel 2020 50 anni ed è del segno dell'Acquario. Cantante ed attrice, intraprende la sua carriera musicale all'età di 15 anni, quando studia musica e recitazione e si esibisce insieme ad altri colleghi in brani del repertorio jazz e blues. Nel 1992 partecipa con successo a Castrocaro ed incontra Gianni Morandi, di cui diventa corista fra il 1993 e il 1994. Nel 1995, il cantante la sceglie per cantare al Festival di Sanremo il brano In amore, che le permette di ottenere un secondo posto alla prestigiosa kermesse musicale. Nel 1995 e 1996 pubblica due album da solista (Barbara Cola e Il tempo di guardare le stelle), mentre nel 1997 interpreta le parti cantate di Megara, protagonista del film Disney Hercules (celeberrima la sua Ti vada o no).

Da attrice, inizia a lavorare in teatro nel 1996 grazie a Tato Russo, che la sceglie come protagonista femminile in Masaniello. È protagonista anche de I Promessi Sposi dal 2001 al 2003, vestendo i panni di Lucia Mondella. Nel 2011 recita al fianco di Giampiero Ingrassia con il musical Salvatore Giuliano, mentre dal 2013 al 2016 è nel cast di Romeo e Giulietta - Ama e cambia il mondo con il ruolo di Lady Capuleti.

Torna in televisione nel 2019 come concorrente di Ora o mai più, in onda su Rai 1, finendo in coppia con Orietta Berti. Durante la trasmissione presenta il singolo inedito A quando l'amore?. Ora la nuova sfida con Tale e Quale Show.