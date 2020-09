Rubèn Celiberti: chi è l'ex marito di Lina Sastri

Di Marcello Filograsso sabato 19 settembre 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Rubèn Celiberti, ex marito di Lina Sastri.

Rubén Celiberti è un ballerino, coreografo, cantante e pianista argentino di origini italiane, Paese nel quale la quale è conosciuto ed apprezzato per le sue qualità di artista eclettico. È stato vincitore di numerosi premi per la danza.

Nato a Rosario, in Argentina, 1º gennaio 1964, nel 1988 appare per la prima volta nella televisione italiana con lo show Buona fortuna su Rai1. Ha collaborato soprattutto con il danzatore Raffaele Paganini per gli spettacoli Un americano a Parigi e Amor de tango.

Per quanto riguarda la vita privata, Rubèn Celiberti è stato legato all'attrice Lina Sastri dal 1994 fino al 2001, anno in cui il matrimonio è terminato.

Foto: account Instagram Lina Sastri