Elisa Isoardi: età, Raimondo Todaro, Matteo Salvini, fidanzato

Di Marcello Filograsso sabato 19 settembre 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Elisa Isoardi

Elisa Isoardi è una conduttrice italiana, molto nota al palinsesto di Rai1 per Unomattina, Lineaverde e La Prova del Cuoco.

Nata a Cuneo il 27 dicembre 1982 ma cresciuta nella vicina Caraglio, esordisce in televisione nel 2000 con il concorso di Miss Italia. Non vince ma conquista la fascia di Miss Cinema. Cinque anni dopo il suo primo programma Guarda che luna, al fianco di Massimo Giletti e O'Hara Borselli. Da lì tante esperienze come conduttrice, soprattutto nelle trasmissioni del daytime dell'ammiraglia Rai, da Unomattina passando per Effetto Sabato.

Ma l'immagine di Elisa Isoardi è legata soprattutto a La Prova del Cuoco, alla quale è arrivata due volte come sostituta di Antonella Clerici: la prima volta è successo dal 2008 al 2010, quando la conduttrice titolare aveva partorito la piccola Maelle ma non era riuscita più a riappropriarsi della sua creatura, la seconda dal 2018 al 2020 quando la Clerici, tornata nel frattempo alla guida del cooking show, aveva voglia di fare nuove esperienze tv. Successivamente La Prova del Cuoco sarebbe sparito dai palinsesti per fare posto a un altro programma, E' sempre mezzogiorno, sempre con la Clerici. Dal settembre 2020 diventa concorrente di Ballando con Le Stelle al fianco del maestro Raimondo Todaro.

Dal 2015 al 2018 ha avuto una relazione con il segretario della Lega Nord Matteo Salvini, mentre durante la preparazione del programma di Milly Carlucci le cronache rosa si scatenano su una sua relazione proprio col maestro Todaro, ma Dagospia parla di un gossip di cartone.

Foto: account Instagram Elisa Isoardi